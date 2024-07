Palermo, turista rapinata: rubata collana d’oro

Rapinata una turista australiana a Palermo. I fatti sono avvenuti in via Garibaldi. Un uomo si è avvicinato alla malcapitata.

Rapinata una turista australiana a Palermo. I fatti sono avvenuti in via Garibaldi. Un uomo si è avvicinato alla malcapitata strappandole una collana d’oro dal valore di mille euro. La Polizia si sta occupando delle indagini. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna e dei presenti. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare il responsabile.