Pallanuoto, l’Ekipe Orizzonte annichilisce il Rapallo: 15-7 a Nesima

L'Ekipe Orizzonte fa 4 su 4 in campionato e supera Rapallo Pallanuoto per 15-7 al ritorno a Nesima: sugli spalti anche il vicepresidente del Catania SSD Vincenzo Grella

Continua la marcia dell’Ekipe Orizzonte, che batte per 15-7 il Rapallo Pallanuoto nel quarto turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile.

4 vittorie su 4 gare disputate e 12 punti in classifica che valgono il primato: il modo migliore, sicuramente, per festeggiare il ritorno nella piscina comunale di Nesima.

Tra le protagoniste del match, per l’Ekipe Orizzonte, Dafne Bettini con 4 gol: una doppietta ciascuno per Claudia Marletta, Gaia Gagliardi, Alice Williams, Morena Leone e Aurora Longo. In rete, infine, anche capitan Valeria Palmieri.

Tra le note da segnalare, il vice presidente del Catania SSD, Vincenzo Grella, presente sugli spalti in compagnia del presidente regionale della Federnuoto Sergio Parisi, per osservare le connazionali australiane, Bronte Halligan e Alice Williams, pedine importanti dell’Ekipe Orizzonte.