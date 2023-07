Palma di Montechiaro, schiaffi e pugni alla compagna: denunciato

I medici del pronto soccorso hanno diagnosticato alla donna un trauma facciale e la frattura del setto nasale

Brutta storia di maltrattamenti in famiglia a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Una donna di 37 anni è rimasta vittima di una violenta aggressione da parte del compagno, un 41enne bracciante agricolo, in un’abitazione del centro storico.

I fatti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la donna sarebbe stata picchiata con schiaffi e pugni dal compagno, anche in presenza dei tre figli minori della 37enne. Quest’ultima è dovuta ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso che le hanno diagnosticato un trauma facciale e la frattura del setto nasale.

Il provvedimento

La donna è stata ricoverata e giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso per capire il motivo che ha innescato la violenza dell’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato denunciato dai carabinieri.