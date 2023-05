Papà 47enne scende dall’auto per far attraversare le papere: muore travolto da auto

Assicura l'incolumità ai pennuti ma perde la sua sotto gli occhi impietriti della gente.

Un atto definito gentile dai testimoni, si è presto trasformato in tragedia. L’orribile incidente in California, vicino Sacramento. Un papà di 47 anni è sceso dalla sua auto per permettere ad alcune simpatiche papere l’attraversamento sicuro della strada. Il destino beffardo ha però riservato l’incolumità ai pennuti ma la morte all’uomo, letteralmente travolto da un auto in transito.

Investito da una 17enne

Testimone, sotto choc, un 12enne. «Li ha aiutati a salire sul marciapiede perché tutti i piccoli paperi avevano problemi e poi è passato davanti alla nostra macchina», ha dichiarato il giovane a KCRA3. Al volante dell’auto c’era una ragazza di 17 anni (negli Stati Uniti si può guidare dai 16 anni), che sta collaborando con le autorità e al momento non deve affrontare alcuna accusa.