California, auto colpita da pneumatico in autostrada “decolla”: l’incredibile video

Incredibile video dalla California. Una sequenza, diventata virale sul web, ha ripreso il “volo” di un’automobile centrata pieno in da un pneumatico.

Car loses tire resulting in a scary crash on 118 Freeway in Chatsworth, California; driver walked away with minor injuries. pic.twitter.com/JlAgy5tIdH — l|l 👁👅👁 l|l (@GuyWithSwords) March 26, 2023

Il curioso incidente è avvenuto in un tratto della Freeway 18 di Charsworth. Per fortuna le persone presenti nell’abitacolo colpito dalla ruota non hanno riportato alcune conseguenza fisica. Nessun automobilista è rimasto ferito in conseguenza al violento impatto del pneumatico sul veicolo.