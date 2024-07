Papà discute con la moglie: lancia dalla finestra i figli di 2 e 5 anni e si suicida

A Parigi, in Francia, un papà ha lanciato dalla finestra del quinto piano i due figli di 2 e 5 anni e poi si è suicidato.

A Parigi, in Francia, un papà ha lanciato dalla finestra del quinto piano i due figli di 2 e 5 anni e poi si è suicidato. L’uomo è morto sul colpo. I piccoli sono stati soccorsi, condotti in ospedale e ricoverati in terapia intensiva. Entrambi sarebbero in lotta tra la vita e la morte. I fatti sono avvenuti in un condominio residenziale nel quattordicesimo arrondissement intorno alle 20:30 di ieri. Il terribile gesto si sarebbe consumato dopo una lite domestica con la moglie nella casa di famiglia al quinto piano del palazzo. I vicini hanno lanciato l’allarme e alcuni avrebbero sentito un urlo e dal balcone hanno visto i corpi sotto il palazzo. Sono finiti sul prato del parco del condominio. La Polizia sta indagando.