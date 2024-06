La Fiamma sempre più vicina alla Tour Eiffel, Parigi in fermento per l’avvio delle Olimpiadi

Ultimi preparitivi nella capitale francese in vista del grande evento: tutte le misure in campo dalla logistica alla sicurezza

PARIGI – Fervono i preparativi nella capitale francese ad un mese dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive. Il più grande evento sportivo del mondo sarà ospitato da Parigi per la terza volta nella sua storia. Le principali strutture e luoghi che apriranno i battenti includono il Centro stampa principale, l’International broadcast center e il villaggio olimpico, che ospiterà oltre 14.000 residenti, tra cui atleti, allenatori, personale di supporto e funzionari. Il Centro operativo principale di Parigi 2024, operativo da metà aprile, avrebbe dovuto iniziare le sue piene operazioni, nei giorni scorsi, mentre si stanno apportando gli ultimi ritocchi anche ad altre sedi. La costruzione di strutture temporanee nei principali siti parigini come le piazze pubbliche Concorde e del Trocadero, il monumento agli Invalidi e la Torre Eiffel, sono in fase di completamento. Questi lavori includono tribune provvisorie per ospitare 37.000 spettatori per eventi come basket, skateboard, Bmx e breakdance.

Le autorità hanno anche implementato deviazioni del traffico, progettate per rendere pedonali ampie zone della città. Sul fronte delle competizioni, è stato completato oltre l’80% del programma di qualificazione, per più di 8.000 atleti. I restanti posti per gli eventi saranno confermati entro la fine di giugno e i comitati nazionali avranno tempo fino all’8 luglio per registrare i propri atleti. Parigi 2024 segnerà la prima volta in cui la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi sarà caratterizzata dalla piena parità di genere. Finora sono stati venduti più di otto milioni di biglietti per assistere alle competizioni, numeri che rendono già adesso questa edizione dei Giochi una delle più partecipate di sempre. Il comitato organizzatore ha segnalato una richiesta particolarmente elevata per l’atletica, il nuoto, il basket, il calcio e il rugby a sette. Altri eventi popolari includono pallavolo, pallamano, beach volley, hockey su prato, tennis e pallanuoto.

L’entusiasmo dei tifosi è già stato evidente durante la preparazione dei Giochi, con oltre 2,5 milioni di persone che hanno partecipato al passaggio della torcia olimpica in Francia, di cui 150.000 a Marsiglia. Altri sei milioni di persone hanno seguito la staffetta in televisione. Anche il grande pubblico può partecipare al mega evento attraverso le Olimpiadi della Cultura di Parigi 2024, un programma artistico e culturale multidisciplinare che presenta oltre 2.000 progetti, l’80% dei quali offre l’ingresso gratuito. Inoltre, sono state organizzate più di 900 attività per i fan in tutta la Francia, offrendo l’opportunità di guardare i Giochi, impegnarsi in attività culturali e sportive, esplorare città e gustare la cucina locale. Tra le preoccupazioni per potenziali minacce come gli attacchi di droni, il governo francese ha dimezzato la capacità degli spettatori per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Fino a 300.000 persone potranno assistere alla cerimonia dalle zone situate sulle rive della Senna, rispetto a un piano iniziale per ospitarne 600.000. L’evento di apertura vedrà le squadre nazionali sfilare in barca lungo un tratto di 6 km della Senna attraverso il centro di Parigi. Tuttavia, il presidente francese Emmanuel Macron ha indicato che la cerimonia potrebbe essere trasferita in uno stadio chiuso se i rischi per la sicurezza dovessero aumentare.

Per garantire la sicurezza, il governo francese sta impiegando circa 20.000 soldati e oltre 40.000 agenti di polizia, con il supporto aggiuntivo di 2.000 soldati e agenti di polizia di altri paesi. Il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha dichiarato che circa 30.000 agenti di polizia e 18.000 soldati delle forze armate saranno mobilitati quotidianamente durante i Giochi. Gli organizzatori hanno assicurato che le misure di sicurezza garantiranno l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori.

L’annuncio del presidente Macron di nuove elezioni parlamentari, dopo la sconfitta del suo partito e l’affermazione di Rassemblament National alle recenti consultazioni Europee, non avranno alcun impatto sui Giochi, secondo il Comitato olimpico internazionale. Le lezioni sono in programma domani e domenica 7 luglio. Intervenendo a un evento di Parigi 2024, il presidente del Cio Thomas Bach ha espresso fiducia che le prossime elezioni non interromperanno i preparativi olimpici. Inoltre Bach ha sottolineato che la Francia ha esperienza nello svolgimento delle elezioni e che i leader politici sono uniti nel sostenere i Giochi. “Non ho alcuna indicazione che questa unità si spezzerà ora, proprio prima dell’apertura dei Giochi”, ha detto Bach. Mentre alcuni, come il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, hanno espresso preoccupazione per il momento del voto, il comitato organizzatore locale riflette i sentimenti di Bach. “Siamo più determinati che mai – ha affermato il capo di Parigi 2024 Tony Estanguet – a rendere i Giochi un successo. Ci sono state una decina di elezioni da quando abbiamo lanciato la candidatura per le Olimpiadi, e abbiamo capito come lavorare con gli attori pubblici”.

Circa 10.500 atleti provenienti da oltre 200 paesi e regioni convergeranno nella capitale francese per competere in 329 eventi nell’arco di 17 giorni. Nel frattempo, si prevede che più di 15 milioni di turisti visiteranno Parigi durante l’evento, mentre si prevede che quattro miliardi di telespettatori si sintonizzeranno si vari media per seguire le gare. Le medaglie verranno assegnate in 32 discipline, tra cui quattro nuove arrivate: surf (che si terrà a Tahiti), arrampicata sportiva, breakdance e skateboard.

Il budget totale per i Giochi è di 8,8 miliardi di euro, anche se il costo finale non sarà noto prima della fine dell’anno. L’ufficio nazionale di revisione dei conti francese ha affermato che la spesa pubblica potrebbe raggiungere i tre miliardi di euro e sarà destinata a progetti che vadano a beneficio dei bisogni a lungo termine delle comunità locali. Le vendite di biglietti stanno salendo verso i nove milioni e si prevede che raggiungeranno i 10 milioni entro la fine dei Giochi, hanno detto gli organizzatori. Si stima che 30.000 volontari parteciperanno fornendo informazioni generali, aiutando gli spettatori negli stadi, supportando gli atleti e assistendo nei 6.000 test antidoping previsti. Nel frattempo, durante i Giochi verranno serviti circa 13 milioni di pasti e snack a tifosi, atleti, funzionari e personale di supporto.