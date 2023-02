Papa Francesco lancia l’allarme: “Il mondo è in autodistruzione: fermiamoci in tempo”

Papa Francesco, durante il volo di rientro a Roma da Giuba, ha affrontato di nuovo il tema della guerra in Ucraina dicendo che “non è l’unica guerra” e spiegando: “Io vorrei fare giustizia, è da 12-13 anni che la Siria è in guerra, è da 10 che lo Yemen è in guerra, pensa al Myanmar. Dappertutto, nell’America Latina, quanti focolai di guerra ci sono. Sì, ci sono guerre più importanti per il rumore che fanno, ma tutto il mondo è in guerra, è in autodistruzione. Fermiamoci in tempo, perché una bomba ne richiama una più grande, una più grande ancora, e l’escalation non sai dove finirà”.