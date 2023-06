Cercava di vendere pappagallini “cocorito” con ali tarpate: denunciato per maltrattamento

Giovanissimo il protagonista del caso di maltrattamento ad animali nel cuore di Siracusa: si tratta di un ragazzo di appena 18 anni.

Ennesimo caso di maltrattamento ai danni di animali in Sicilia, per l’esattezza a Siracusa, dove un 18enne è stato denunciato per aver cercato di vendere dei pappagalli “cocorito” con le ali tarpate.

Ecco la ricostruzione della vicenda.

Siracusa, pappagalli “cocorito” con ali tarpate: una denuncia per maltrattamento

I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia, hanno denunciato un 18enne per maltrattamento di animali. Il giovane è stato sorpreso dalla pattuglia in piazza Duomo mentre cercava di vendere a dei turisti degli esemplari di pappagallini di razza “cocorito”.

A seguito degli opportuni controlli, svolti anche con l’ausilio dei veterinari dell’ASP, si è confermato che ai volatili erano state “tarpate” le ali per impedir loro di volare. I due esemplari di animali sono stati sequestrati e affidati a un centro veterinario per le cure del caso, mentre il 18enne è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Immagine di repertorio