Paternò, grave incidente automobilistico in Corso Italia: tre feriti

Causa impatto il mezzo si è ridotto a un ammasso di lamiere

Un impatto talmente violento, contro il muro che delimita la carreggiata, da causare il distacco del motore di un’automobile con conseguente ferimento di tre persone. Succede nella notte, precisamente intorno alle 23 sul Corso Italia a Paternò, nei pressi della rotonda con il viale dei Platani. Tanta la paura per le persone coinvolte; con il mezzo parzialmente ridotto a un ammasso di lamiere contorte i soccorritori giunti sul posto hanno per un attimo temuto il peggio.

I soccorsi

Non sono chiare le cause dell’incidente, che ha visto il conducente di una Seat Ibiza perdere il controllo del mezzo. Un impatto come detto talmente forte da far sì che il motore volasse letteralmente in mezzo alla strada. Sembrerebbe trattarsi di incidente autonomo. Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite, tutte trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Fortunatamente non versano in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per gestire il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti.