Abbandono familiare, Patrice Evra condannato a un anno di carcere: il francese farà ricorso

Secondo quanto riportato dalla Francia, l’ex calciatore di Manchester United e Juventus, Patrice Evra, è stato condannato per abbandono familiare. Adesso, l’ex calciatore francese e attuale talent televisivo rischia una condanna di 12 mesi di carcere.

L’accusa nei confronti di Patrice Evra

Sarebbe finito nei guai Patrice Evra, ex calciatore con una grande esperienza tra Manchester United e Juventus, oltre che con la nazionale del suo Paese, la Francia. Come emerso dalla Francia, infatti, Evra rischia adesso 12 mesi di reclusione dopo essere stato condannato dal tribunale di Nanterre lo scorso 9 luglio con l’accusa di abbandono familiare.

Il francese presenterà il ricorso

Secondo l’accusa, l’ex calciatore francese avrebbe debiti da oltre 900.000 euro nei confronti di Sandra, sua ex moglie e madre dei due figli di Patrice Evra. Al francese, dunque, contestato l’abbandono familiare per non aver versato diverse centinaia di migliaia di euro nei confronti del suo nucleo familiare. In sua difesa, Patrice Evra ha già annunciato di voler fare ricorso.