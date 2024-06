Patti, si finge un maresciallo per truffare una donna: arrestato 21enne catanese

Come ricostruito, l'uomo, fingendosi un maresciallo della Stazione di Gioiosa Marea, le avrebbe chiesto dei soldi

Truffa svelata a Patti, nel messinese. Come emerso, infatti, i militari del luogo hanno arrestato un 21enne catanese per truffa pluriaggravata. Il tutto, ai danni di una donna anziana. Fingendosi un maresciallo della Stazione di Gioiosa Marea, l’uomo le avrebbe infatti comunicato che la sorella – che vive all’estero – era stata coinvolte in un grave incidente.

Patti, si finge maresciallo e tenta la truffa a una donna

Secondo quanto emerso dalle indagini, un 21enne catanese avrebbe provato a truffare una donna anziana di Patti, nel messinese. Come ricostruito, l’uomo, fingendosi un maresciallo della Stazione di Gioiosa Marea, le avrebbe infatti comunicato che la sorella – che vive all’estero – era stata coinvolte in un grave incidente. Nello specifico, sarebbe stato raccontato come la donna avesse investito un pedone e, per questo motivo, era necessario riscuotere del denaro per risarcire la vittima di questo incidente.

Truffa a Patti, la segnalazione e le indagini

Interrotta in maniera improvvisa la chiamata, la donna si è insospettita e ha allertato subito i carabinieri della Stazione di Patti che, anche visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a risalire al truffatore, un 21enne catanese. A seguito di tutte le verifiche del caso, l’uomo è stato tratto in arresto.