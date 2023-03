Paura in Nuova Zelanda: scossa di terremoto da 6.9 di magnitudo

Paura in Nuova Zelanda. Questa mattina, infatti, una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata avvertita nel paese oceanico. Il sisma è stato localizzato vicino alle isole Kermadec, a circa mille chilometri a nord-est dell’Isola del Nord, a una profondità di circa 206 chilometri. Per il momento, fortunatamente, non sarebbe stato emesso alcun allarme tsunami.