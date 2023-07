Paura nel Palermitano, 15enne si tuffa e scompare tra le onde: scattano i soccorsi

Momenti di apprensione nelle acque di Santa Flavia, dove un 15enne si era smarrito dopo non essere più riuscito a tornare a riva.

Sono stati momenti di forte apprensione per la sorte di un 15enne che era rimasto in balia delle onde nelle acque di Santa Flavia, in provincia di Palermo.

Il giovane si sarebbe messo in acqua per fare un bagno ma, a un certo punto, non sarebbe più riuscito a tornare a riva. Comprensibilmente allarmati i genitori del ragazzo che, non vedendolo più nei paraggi, hanno chiesto l’arrivo dei soccorsi.

I soccorsi e il lieto fine

Si sono così mobilitate due motovedette della Guardia Costiera di Palermo e di Porticello che si sono messe alla ricerca del 15enne. In azione anche carabinieri e Polizia, con delle unità a terra e con un elicottero che hanno perlustrato l’area.

Fortunatamente, il disperso nelle acque di Santa Flavia è stato localizzato ancora in acqua ormai stremato per i tentativi di ritorno sulla terraferma. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo e portarlo in salvo, affidandolo successivamente alle cure dei sanitari.

Foto di repertorio