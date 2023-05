Pedalino, consegnati i lavori per il cimitero

Il cantiere, che partirà il prossimo 15 maggio, durerà cinque mesi e costerà in totale 950 mila euro Il sindaco Schembari: “Opera attesa da 20 anni. Tutti dicevano di volerlo, noi lo abbiamo fatto”

COMISO (RG) – Si parla del cimitero di Pedalino da tempi incommensurabili ma quest’anno l’opera potrebbe vedere, finalmente, la sua realizzazione.

Proprio qualche giorno fa, infatti, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del cimitero di Pedalino, interventi che dovrebbero cominciare lunedì 15 maggio, per un totale di 150 giorni. L’investimento previsto è di 950 mila euro e ad effettuare i lavori sarà una ditta di Catania, aggiudicataria del bando con un ribasso a base d’asta del 31,21 per cento.

“Tutti dicevano di voler fare il Cimitero a Pedalino, noi l’abbiamo fatto – hanno affermato il sindaco Maria Rita Schembari e il vice Roberto Cassibba -. Si tratta di un’opera attesa dai residenti da più di 20 anni, per cui ne comprendo bene lo scetticismo anche davanti ai fatti, opera che nasce dalla collaborazione di tutti. Gli uffici in primis perché sono quelli che assecondano le nostre decisioni politiche e a seguire, tutta la Giunta perché tutto è partito dalla revoca di una delibera che seguiva un percorso della passata Amministrazione che, secondo noi, non era percorribile. Quindi, con coraggio e determinazione – hanno aggiunto – abbiamo pensato che si potesse realizzare quest’opera, nonostante i due anni di fermo forzati a causa della pandemia, proporzionata al numero degli abitanti di Pedalino e con finanza completamente pubblica e senza salassare i cittadini, soprattutto nel momento di maggior dolore”.

Da tempo si parlava della realizzazione di quest’opera, importante per tutti i cittadini della frazione. “Questo cimitero – ha aggiunto la prima cittadina – è tra le altre cose un atto dovuto alla comunità che altrimenti si disgrega proprio davanti alla sepoltura dei defunti se non ha all’interno un luogo dove onorare e pregare per i proprio cari ma, al contrario, deve seppellirli in un cimitero lontano dalle proprie radici. A Comiso ad esempio, a Vittoria, a Chiaramonte”.

“Già dai prossimi giorni – ha continuato ancora Maria Rita Schembari – presso gli uffici della delegazione di Pedalino, sarà possibile accogliere le istanze di tutti coloro che intendono realizzare le proprie tombe, in modo da avere una pianta quanto più possibile razionale e rispondente alla verità su quante posizioni devono essere realizzate. Infine ricordo che questo Cimitero progettato secondo le norme più all’avanguardia, potrà accogliere anche i defunti di altra fede religiosa e, all’esterno in un’area riservata, anche gli animali d’affezione”.

Diverse le opere che questa Amministrazione ha approntato in questi anni e soprattutto in questi mesi. “È stata una giornata storica per noi e per i residenti – ha aggiunto il vice sindaco Roberto Cassibba – anche perché con la consegna di questi lavori e l’immediato inizio degli stessi, completiamo tutti i lavori che erano stati programmati da questa Amministrazione. Abbiamo realizzato tantissimo in questi anni ed oggi è la ‘ciliegina sulla torta’ che consegniamo prima della scadenza del nostro mandato”.