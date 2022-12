Nell'impresa è riuscito Gigi D'Alessio. Era il 2016, alle Olimpiadi di Rio per un'esibizione in Casa Italia

«Forza Napoli». Parola del grande Pelé, la leggenda del calcio, venuta a mancare oggi, all’età di 82anni. Nell’impresa è riuscito Gigi D’Alessio. Era il 2016, alle Olimpiadi di Rio per un’esibizione in Casa Italia.

Il cantante ha avvicinato O Rey e ha fatto in modo che esprimesse il suo incitamento per la squadra in cui giocò il suo “rivale” Diego Armando Maradona.