Pelè, in migliaia per la camera ardente a Santos

Aperta la camera ardente a Villa Belmiro a Santos per l'ultimo saluto a Pelè: migliaia di fans hanno salutato l'ex fuoriclasse

E’ iniziato il lungo omaggio del Brasile a Pelè.

Questa notte, infatti, è stata aperta la camera ardente allo stadio “Urbano Caldeira” nel quartiere di Villa Belmiro a Santos, per anni casa di O Rei durante la sua straordinaria carriera.

Migliaia i tifosi che hanno voluto tributare l’ultimo saluto al leggendario attaccante, la cui bara scoperta è stata posta al centro del terreno di gioco.

Domani i funerali

Proprio per poter essere visto per l’ultima volta dai suoi fans, Pelè è stato posto sottoposto dopo la morte avvenuta 4 giorni fa ad un trattamento di tanatoprassi, tecnica utilizzata in ambito medico per poter imbalsamare le persone decedute e garantire per circa 15 giorni il rallentamento della decomposizione corporea.

Domani, invece, si terrà il funerale: prevista un affluenza di milioni di brasiliani, pronti ad omaggiare per l’ultima volta il loro amato re.