Pelligra Italia su Termini Imerese: “Cessione ramo d’azienda, un passo avanti per il futuro”

Passi avanti per il futuro di Termini Imerese. La vicenda Ex Blutec è al centro dell’attenzione quando si parla di sviluppo industriale della Sicilia e Pelligra Italia, realtà che si è aggiudicata l’opportunità di rilancio del polo, ha diramato una nota stampa per annunciare la sottoscrizione di un contratto di cessione del ramo d’azienda di Termini Imerese in favore all’azienda leader a livello internazionale nella riqualificazione industriale.

La nota di Pelligra Italia su Termini Imerese

“La sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d’azienda – si legge nel comunicato diffuso a mezzo stampa -, rappresenta un ulteriore passo avanti per il futuro di Termini Imerese. Rispettiamo gli impegni presi con le istituzioni centrali, locali e le organizzazioni sindacali per la realizzazione in Sicilia di un polo manifatturiero, logistico, industriale green e innovativo. Il piano presentato da Pelligra Italia, società con ampia esperienza nella riqualificazione delle aree industriali, è in grado di valorizzare l’area di Termini Imerese con un importante investimento che offrirà opportunità di lavoro per le future generazioni. Pelligra Italia ribadisce di essere pronta ad un confronto proficuo con le Istituzioni per la messa a terra di un hub che sia in grado di valorizzare le competenze e l’expertise locale e al contempo attrarre nuovi investimenti all’estero”.