Pena di morte negli Usa, giustiziata la prima donna transgender: ecco perché è stata condannata

Si chiamava Amber McLaughlin, ed è la la prima donna transgender giustiziata negli Stati Uniti. Era detenuta nel Missouri per un omicidio commesso nel 2003. Il governatore repubblicano Mike Parson ha rifiutato una richiesta di clemenza dando così il via libera all’esecuzione. McLaughlin è stata processata e poi condannata per aver ucciso un’ex fidanzata nella periferia di St. Louis.

Secondo quanto scrive il sito web del Centro informazioni anti-esecuzione sulla pena di morte, negli Usa da quando è stata ripristinata la pena di morte sono 17 le donne giustiziata, ma non sono noti casi precedenti di esecuzione di un detenuto transgender.