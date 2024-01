Pericoloso incidente a Ragusa: cappotta Nissan Qashqai

Ancora da accertare l'esatta dinamica che ha coinvolto un altro veicolo

Insidioso incidente stradale oggi pomeriggio, 2 gennaio 2024, tra le strade di Ragusa. Alle 14.14 una squadra operativa dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Zama angolo via Teocrito. Quì, un sinistro dalla dinamica ancora da accertare ha visto cappottarsi una Nissan Qashqai. Il personale dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area. Aiutati e posizionati sulle barelle gli occupanti del mezzo. Fortunatamente illesi gli occupanti dell’altra auto coinvolta, una Audi.

Sul posto i Vigili urbani per quanto di competenza.