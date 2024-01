Tragedia di inizio anno: 25enne morta per malore improvviso nel Ragusano

Inutili i tentativi di rianimazione del 118: città di Chiaramonte Gulfi in lutto.

Una terribile tragedia sconvolge Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa: una ragazza di 25 anni è morta dopo essere stata colta da un malore fatale.

L’episodio è avvenuto questa mattina, nel secondo giorno del nuovo anno.

Chiaramonte Gulfi, ragazza morta per malore

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane sarebbe morta in seguito a un improvviso arresto cardiocircolatorio. I genitori della ragazza – una studentessa universitaria piena di sogni e speranze – hanno tentato di contattare i soccorsi, ma l’intervento del 118 e i conseguenti tentativi di rianimazione, purtroppo, si sono rivelati inutili.

L’intera comunità di Chiaramonte Gulfi è rimasta sotto shock per l’accaduto e invia, anche tramite i social, le proprie condoglianze alla famiglia.

Seconda tragedia a Licata

Capodanno terribile anche a Licata, in provincia di Agrigento, dove un 50enne è deceduto nella prima notte del nuovo anno a causa di un arresto cardiocircolatorio. Pare che l’uomo si trovasse in bagno quando è stato colto dal malore fatale e che abbia sbattuto la testa nella vasca da bagno. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Immagine di repertorio (Foto di Andreas Lischka da Pixabay)