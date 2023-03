Piazza Armerina migliora i servizi per i turisti

Importanti novità legate all’area commerciale della Villa Romana del Casale: attivato un nuovo parcheggio e un servizio shuttle gratuito tra sito archeologico e città

PIAZZA ARMERINA (EN) – L’alta stagione del turismo è ormai alle porte e con l’inizio della primavera sono tanti i comuni che si preparano ad accogliere numerosi ospiti. Una delle città più attive in questo senso è senza dubbio Piazza Armerina, che da anni ormai investe per migliorare le proprie infrastrutture turistiche e che vede in questo un’importantissima occasione per rafforzare la propria economia.

Nelle settimane scorse, il sindaco Nino Cammarata e l’assessore al Turismo Ettore Messina hanno preso parte, invitati dall’assessorato regionale al ramo, alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano, pubblicizzando e presentando al vasto pubblico della fiera le bellezze e gli eventi che Piazza Armerina ha programmato per i visitatori. In seguito si è tenuta invece un’importante riunione tra il primo cittadino, l’assessore al Bilancio Aurora Filetti, i rappresentanti del Libero Consorzio comunale e del Parco archeologico, per affrontare alcune questioni riguardanti l’area commerciale della Villa Romana del Casale, al fine di migliorare i servizi e portare avanti istanze e suggerimenti provenienti direttamente dai titolari delle attività presenti, particolarmente penalizzate negli ultimi anni.

Con l’inizio della nuova stagione turistica – e grazie a un importante finanziamento ottenuto dall’allora Governo regionale Musumeci – è stata consegnata un’area completamente riqualificata, più sicura e attenta all’ambiente grazie al superamento di antichi problemi come quello delle polveri sottili. L’area fungerà da parcheggio e check point per il servizio shuttle che, interamente a carico del Libero consorzio, creerà un importante collegamento tra la Villa Romana del Casale e il centro città di Piazza Armerina.

“Grazie a questa nuova area – ha affermato il primo cittadino – pensata e realizzata grazie a un finanziamento regionale, consegniamo alla comunità e a tutti i cittadini una nuova opportunità per il turismo e per l’economia. Con il nuovo parcheggio e con il servizio shuttle gratuito, riusciremo infatti a portare i numerosi turisti della Villa Romana del Casale, direttamente nel nostro centro città, in modo da aiutare i nostri commercianti e l’economia piazzese”.

“Per noi – ha concluso Cammarata – il turismo è e deve essere considerato una delle spinte economiche più importanti per la nostra città, ed è per questo che la mia amministrazione punterà a migliorare le nostre infrastrutture ed a far conoscere Piazza Armerina in Italia e in tutti il mondo”.