Picchiano camionista, lo investono e lo trascinano per l’autostrada: 4 arresti

Poteva costare la vita, la brutale violenza subita dal camionista che, alla fine dello scorso marzo, è stato costretto, da un gruppo di criminali, a fermarsi in corsia di emergenza sull’autostrada A10 tra Genova Prà e Arenzano. E’ a quel punto che si scatena la brutale aggressione: calci, pugni, schiaffi al volto. Infine, gli aggressori sono risaliti a bordo della loro auto e lo hanno investito, trascinandolo per diversi metri prima di fuggire. A denunciare 4 persone per tentato omicidio è stata la polizia di Genova coordinata dalla Procura.

I fatti

Ma ecco come si sono svolti i fatti. I quattro, a bordo di un auto, hanno costretto un camionista di nazionalità marocchina ad arrestarsi in corsia di emergenza lanciandogli oggetti contro il veicolo. A quel punto, dopo essere scesi dal mezzo, i malviventi hanno iniziato a colpire l’uomo con schiaffi, pugni al volto e calci. Lo hanno tirato poi giù dall’abitacolo del suo veicolo, insultandolo e minacciandolo anche in lingua araba. A quel punto, scoraggiati dalla presenza di testimoni sono risaliti a bordo della loro macchina. Ma è proprio in quel momento che hanno finito per investire il camionista, trascinandolo per diversi metri in una marcia a zigzag per farlo cadere. Una volta per terra e malconcio, gli aggressori hanno dato gas alla loro auto facendo perdere le tracce. L’uomo in seguito all’aggressione ha riportato una prognosi di 45 giorni.