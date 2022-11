Picchiano donna incinta: due arrestati, uno è l’ex convivente

La vicenda rappresenta l’ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie che sarebbero state commesse nel tempo nei confronti della vittima

Avrebbero aggredito una donna incinta nella sua abitazione, ieri a Palagianello, in provincia di Taranto, nonostante la vittima li abbia messi al corrente del suo stato di gravidanza. Ieri sera i carabinieri della Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne ed una 29enne, entrambi del posto. La vittima è la ex convivente del 31 enne. La vicenda rappresenta l’ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie che sarebbero state commesse nel tempo nei confronti della vittima, in particolare dall’uomo, già gravato della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente.

I militari, intervenuti su richiesta telefonica della vittima, hanno rintracciato e bloccato i due, il 31enne e la 29enne, non lontano dall’abitazione. La vittima, soccorsa dal 118, è stata accompagnata all’ospedale ‘San Pio’ di Castellaneta, dove i medici le hanno riscontrato numerosi traumi che hanno reso necessario il ricovero con prognosi riservata, non in pericolo di vita. I due sono stati collocati agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.