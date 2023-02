Policlinico, domenica 26 febbraio sospensione temporanea dell’attività del Pronto Soccorso

La sospensione è necessaria per realizzare il completo trasferimento presso la nuova Area di emergenza che sarà inaugurata lunedì 27 febbraio

Il Pronto Soccorso del Policlinico “Giaccone” di Palermo sospenderà, solo per un giorno, le attività e l’accettazione delle emergenze extraospedaliere dalle 8 di domenica 26 febbraio. La chiusura è necessaria per realizzare il completo trasferimento degli arredi, attrezzature e tecnologie presso la nuova Area di emergenza in via Liborio Giuffrè 1-3 che sarà inaugurata lunedì 27 febbraio. L’attività del pronto Soccorso riprenderà presso la nuova sede lunedì 27 febbraio alle ore 14.30.