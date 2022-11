Policlinico di Messina: concorso per 12 posti di dirigente medico

Tra i requisiti specifici è prevista la Laurea in Medicina e Chirurgia, una specializzazione nella disciplina richiesta e l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La procedura servirà per coprire12 posti da dirigente medico a tempo indeterminato.

Requisiti specifici

Tra i requisiti specifici è prevista la Laurea in Medicina e Chirurgia, una specializzazione nella disciplina richiesta e l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale www.polime.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

La domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro e non oltre il 27 novembre. Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.