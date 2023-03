Ponte sullo Stretto, Salvini: “Tanti ne hanno parlato, conto di riuscire ad avviarlo”

"Oggi dovrebbe avere l'ok definitivo il decreto", ha aggiunto il leader della Lega

“Il Ponte sullo Stretto di Messina? Tanti ne hanno parlato, conto di riuscire ad avviarlo”, risponde il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Capital. “L’obiettivo che ci siamo dati è di posare la prima pietra e aprire i cantieri entro l’estate del 2024. Oggi dovrebbe avere l’ok definitivo il decreto”, ha aggiunto il leader della Lega.

Pnrr, Salvini “Ereditato evidenti ritardi da governi precedenti”

Sul Pnrr il ministro ha detto: “Stiamo radiografando opera per opera, mese per mese. Abbiamo ereditato dai due governi precedenti evidenti ritardi. Stiamo valutando le cose che abbiamo ereditato che non finiranno mai entro il 2026 per sostituire quegli interventi con cose che possono finire entro il 2026″. I soldi del Pnrr “penso che possano essere spesi positivamente sia a Nord che a Sud. Sono milanese, ci sono ritardi enormi nella metropolitana di Milano. Mi sembra ingeneroso questo attacco Nord-Sud. Col supporto del ministero delle Infrastrutture tutti i sindaci potranno spendere i soldi che sono stati loro assegnati”, ha detto rispondendo a una domanda sul sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale ha chiesto di assegnare i fondi residui del Pnrr Milano se il resto del Paese non sarà al passo con le scadenze.

Maternità surrogata, Salvini: “Non può essere il futuro”

La decisione dell’Europarlamento, che ha condannato il governo italiano per lo stop alla registrazione dei certificati di nascita di figli di coppie omosessuali, “è una presa di posizione della sinistra che ha la maggioranza nel parlamento europeo. Ci vuole un po’ di buonsenso, i bimbi non sono né frigoriferi né auto. Ribadisco che l’utero in affitto non può essere il futuro”, ha detto il vicepremier.