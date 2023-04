Ponte sullo Stretto, Conftrasporto: “Opera strategica, ora avanti tutta”

"Consentirà a un popolo di oltre cinque milioni di persone di avere finalmente un vero collegamento con il Continente", spiega l'associazione

Sì al Ponte sullo Stretto di Messina. Lo sottolinea Confcommercio Conftrasporto oggi in audizione alla Camera. “Il sì della Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T segna un importante passo in avanti, assieme all’emendamento per includere l’opera nell’attuale regolamento finanziario del CEF2. Ora avanti tutta!”, ha sottolineato Paolo Uggè, consigliere Confcommercio delegato ai Trasporti, e presidente Fai-Conftrasporto, in audizione alla Camera – Commissioni riunite Ambiente e Trasporti – nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023 (disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria). A esporre la relazione, il responsabile del Settore Infrastrutture Trasporti Logistica e Mobilità di Confcommercio Enrico Zavi.

Le ragioni del ‘sì’ di Confcommercio-Conftrasporto alla realizzazione dell’opera sono riassunte in 6 punti: continuità territoriale; sei miliardi già previsti per l’alta velocità siciliana (che senso avrebbe se non venisse interconnessa); costi risparmiati per l’economia siciliana: 6 miliardi di euro all’anno; positività economico sociali per giovani; turismo: il ponte più lungo a una campata nel mondo; baricentro del Mediterraneo. Suez e Gibilterra soddisfano circa il 30% del traffico mondiale. In un giorno si raggiunge il centro dell’Europa (oggi ce ne vogliono quattro per raggiungere Amburgo o Rotterdam).

“Il Ponte sullo Stretto consentirà a un popolo di oltre cinque milioni di persone di avere finalmente un vero collegamento con il Continente – spiega Uggè – Per l’Europa, sarà una preziosa opera di connessione nord-sud, realizzando un’offerta logistica in grado di migliorare la competitività del sistema europeo attraverso una piattaforma proiettata nel mare Mediterraneo”.