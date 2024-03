Ponte sullo Stretto, la replica di Salvini a Bonelli e Fratoianni: “Sarà un’opera invidiata in tutto il mondo”

Il ministro è tornato sul tema dopo la conferenza organizzata a Messina dai due deputati

“Poverini, i signori del no non perdono occasione per coprirsi di ridicolo. Se ne facciano una ragione: il ponte degli italiani sarà un’opera ammirata e invidiata in tutto il mondo che, grazie alle decine di miliardi di investimenti programmati tra le due Regioni, collegherà Sicilia, Calabria, resto d’Italia ed Europa. Avanti tutta!”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito di coloro, come il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che si oppongono alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina perche’ sarebbe “Un furto di risorse”.

Ponte sullo Stretto, la replica di Salvini dopo il sopralluogo di Fratoianni e Bonelli

Il post di Salvini arriva dopo la conferenza organizzata da Alleanza Verdi e Sinistra la scorsa domenica a Messina, dove erano presenti i deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. All’evento hanno partecipato i comitati e le associazioni che da sempre hanno definito il progetto infrastrutturale come un enorme spreco di risorse pubbliche.

Ponte sullo Stretto, Schifani: “Sicilia parte civile contro chi ostacola l’opera”

Sulla questione Ponte sullo Stretto, la cui progettazione è divenuta anche oggetto di indagine della Procura, è recentemente intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha sottolineato l’importanza di non ostacolare l’opera: ““La levata di scudi della sinistra contro il Ponte di Messina è l’emblema di quel fronte del ‘no’ ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo sviluppo – ha affermato Schifani -. Il mio governo è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica: siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera. La Sicilia e l’Italia tutta non hanno più tempo da perdere“.

