Ponte Messina, Bonelli e Fratoianni domani in città: “No a opera inutile e dispendiosa”

Alleanza Verdi Sinistra domani a Messina per ribadire il proprio ‘no’ al Ponte sullo Stretto, “un’opera dispendiosa che toglie risorse al Sud“. Alle 11 è in programma una conferenza stampa, con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in via Circuito Complesso Cariddi, a Torre Faro. Insieme ai due leader ci saranno comitati e associazioni che da anni lottano contro “un progetto infrastrutturale inutile, un enorme spreco di risorse pubbliche”.