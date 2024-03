VIDEO | Catania sempre più green: ecco le nuove infrastrutture di ricarica dei bus elettrici

Presentate le nuove infrastrutture di ricarica dei bus elettrici e le pensiline: Catania punta sempre più alla sostenibilità ambientale

Rispetto dell’ambiente e svolta green. Nella sede R8 della zona Industriale di Catania, sono state presentate le nuove infrastrutture di ricarica per gli innovativi bus elettrici e le pensiline realizzate. Presente il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’assessore alla Politiche Comunitarie Sergio Parisi e l’amministratore unico dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania Giacomo Bellavia. L’obiettivo, attraverso la stretta partnership tra il comune e AMTS, è quello di salvaguardare il pianeta, favorendo uno sviluppo sostenibile e la circolazione di aria pulita nel capoluogo etneo. I lavori fanno riferimento al “Pon Città Metropolitane 2014-2020” che, per l’appunto, ha come finalità la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico grazie alla circolazione di mezzi non inquinanti ed alimentati con energia prodotta da fonti rinnovabili. Il progetto mira alla prosecuzione della conversione green del parco mezzi AMTS, già avviata con le altre azioni del PON Metro e del POC, nonchè all’adeguamento dell’infrastruttura elettrica del Deposito/Officina R8 attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Trantino: “Dobbiamo recuperare il tempo perduto”

Il sindaco di Catania Enrico Trantino

Soddisfatto il primo cittadino etneo Enrico Trantino che, simbolicamente, ha posto sotto carica uno degli innovativi bus elettrici presenti all’interno dell’impianto della zona Industriale. Una risposta concreta, secondo il sindaco, a coloro i quali tacciano la città dell’Elefante di non essere al passo coi tempi in termini di sostenibilità energetica ed ambientale.

“A dispetto delle dicerie che vedono Catania come esempio di “arretratezza”, è stato compiuto uno straordinario lavoro con il PON Metro grazie alle Politiche Comunitarie, all’assessore Parisi , al direttore Finocchiaro e all’amministratore unico di AMTS Giacomo Bellavia – afferma Trantino – Abbiamo creato questa nuova isola che si autoalimenta, consentendo ai nostri autobus una circolazione assolutamente green: non soltanto risparmio energetico, dunque, ma anche risparmio dei costi di carburante e progresso verso un’idea di sotenibilità ambientale che noi stiamo cercando di mettere in pratica anche attraverso azioni concrete come la chiusura di diverse strade del centro storico per incentivare i catanesi ad utilizzare sempre meno le automobili. Se vogliamo immaginare un futuro per i nostri figli dobbiamo recuperare il tempo perduto: la sinergia fra amministrazioni sta producendo i suoi effetti anche per la velocità dei percorsi intrapresi che stanno portando con grande celerità alla realizzazione dei nostri obiettivi”.

Bellavia: "Catania prima città del Sud Italia per innovazione green"





Giacomo Bellavia, Amministratore unico AMTS Catania





Giacomo Bellavia, Amministratore unico AMTS Catania

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente AMTS Catania, Giacomo Bellavia, che ha sottolineato l’importanza dell’investimento in vista di una trasformazione “green” dellla città di Catania nel breve e nel lungo termine.

“E’ un percorso che abbiamo iniziato da qualche anno insieme all’amministrazione comunale che ci ha voluto soggetto attuatore per tutte le misure di conversione green che riguardano la mobilità – le parole di Bellavia – Abbiamo fatto investimenti importantissimi: con questo e con altri analoghi in programma entro la fine dell’anno avremo la possibilità di ricaricare i 140/150 bus elettrici che sono in corso di consegna. Tutto ciò è fondamentale per la città di Catania, che diventa la prima città in Sicilia e nel Sud Italia ad avere un’investimento tale in innovazione tecnologica, conversione green del parco mezzi e per efficenza del servizio che verrà potenziato sempre di più insieme al capitale umano anche attraverso le risorse messe a disposizione del Comune che mira ad avere una città sostenibile. Il risparmio in termini economici al momento sarà limitato perchè l’impianto fotovoltaico non coprirà tutto il fabbisogno elettrico che verrà preso dalla rete: tuttavia, a regime, ci sarà certamente risparmio perchè l’obiettivo finale del progetto è creare ulteriori parchi fotovoltaici per poter andare in autoproduzione e quindi poter completare il ciclo in modo tale che l’eolico dia energia ai nostri bus.”

