Ponte sullo Stretto, nominati i componenti della Commissione Via Vas: al via la valutazione dell’impatto ambientale

Una scelta anticipata rispetto a quanto previsto

Sono state rese note le nomine della commissione Via Vas, chiamata a valutare l’impatto ambientale delle grandi opere realizzate a livello nazionale come il Ponte sullo Stretto. A breve la commissione diventerà operativa e in seguito alla decisione del Cipess potrebbe prendere il via la fase di cantierizzazione relativa al Ponte

Ponte sullo Stretto, scelta anticipata sulle nomine della Commissione Via Vas

Una scelta anticipata rispetto alle previsioni quella che ha portato alla nomina dei componenti della Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale a carico del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Un ente chiamato a fare le opportune valutazioni sugli effetti ecologici legati alla costruzione di grandi infrastrutture, prima su tutte il ponte sullo Stretto. La nuova commissione si articola in due gruppi ulteriori: uno per la Via, valutazione impatto ambientale, e uno per la Vas, valutazione ambientale strategica. La nuova presidente è l’esperta magistrata Germana Panzironi, mentre è stata confermata quale coordinatrice della sotto-commissione “Via” l’avvocata Paola Brambilla.

A proposito della Panzironi, gli ambientalisti nei mesi scorsi hanno messo in evidenza alcune sentenze giudicate come appannaggio delle imprese. Sul suo conto, il Pd, con una interrogazione parlamentare, aveva chiesto al Mase di “garantire, nella fase di rinnovo della Commissione Via-Vas, il regolare espletamento delle funzioni necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali in corso di approvazione” e “di intervenire sulla procedura di nomina della Commissione, perché preveda un rinnovamento graduale e progressivo dei suoi componenti, per garantirne la continuità programmatica”.

Ponte sullo Stretto, i membri della Commissione Via Vas

Gli altri componenti della sotto-Commissione “Valutazione impatto ambientale” sono l’ing. Augusto Allegrini, il prof. Paolo Bevilacqua, l’arch. Marco Emilio Mario Cerri, l’ing. Giorgio Cesari, il prof. Massimo Ciambotti, Piera Lisa Di Felice, l’avv. Marco Fedele, l’arch. Maurizio Galletti, l’avv. Marco Galli, il geologo Giuseppe Leoni. E ancora l’avv. Antonino Ilacqua, la dottoressa Maria Gabriella Natale, il geologo Ernesto Diego Marsetti, la professoressa Monica Pasca, il dott. Alfredo Posteraro, l’arch. Felice Squitieri, il prof. Gaspare Viviani.

A far parte parte invece della sotto-Commissione “Vas”, l’arch. Paola Andreolini, il dott. Alessandro Bolis, il geologo Francesco Latino Chiocci, l’avv. Stanislao Fella, l’ing. Giovanni Fortunato, il prof. Tullio Giuffrè, l’ing. Lorenzo Lombardi, la dottoressa Simona Rania, la professoressa Stefania Tonin, la dottoressa Maria Maddalena Vietti Niclot. Prende parte ad entrambe le sotto-Commissioni l’esperta dell’area Sanità pubblica, la dottoressa Francesca De Maio.

Non si è fatta attendere la nota del comitato No Ponte Capo Peloro, secondo il quale si tratterebbe di scelte telecomandate dal governo. Diverse le perplessità emerse da parte dei no ponte e non tanto per la riproposizione dell’80% della vecchia commissione, quanto per l’inserimento di nomi a sorpresa che appartengono ad altri ambiti non certo aderenti con valutazioni tanto impattanti quanto quelle ambientali.

Ponte sullo Stretto, da settembre la valutazione del progetto

La Commissione, operativa già nelle prossime settimane, da settembre dovrà occuparsi di valutare il progetto aggiornato fornito dalla Stretto di Messina. Come dichiarato dall’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, la società consegnerà alle commissioni “Via” e “Vas” tutte le integrazioni del caso. Soltanto dopo, nel caso di esito positivo, si procederà con l’organismo interministeriale del Cipess. Eventuali cantieri del ponte sullo Stretto non avranno inizio, comunque, prima della fine del 2025 e l’inizio del 2026.

