Messina, sabato manifestazione “No Ponte”: “Investire nella sanità e nell’ambiente”

“Primo incontro pubblico “Giovani No Ponte”, sabato 15 Giugno ore 18, Piazza dell’Aria Sabato 18 Giugno alle 18:00 si terrà alla Piazza dell’Aria in via Garibaldi accanto all’ex hotel Jolly il primo incontro pubblico dei “Giovani No Ponte”, coordinamento nato per fare sentire la voce di studenti e giovani che si ribellano al progetto del Ponte sullo Stretto”. Lo afferma in una nota Coordinamento Giovani No Ponte.

“L’intento è quello di ragionare insieme sulle motivazioni che ci spingono ad opporci alla grande opera e di portare delle proposte alternative che portino ad un reale miglioramento della condizione della Sicilia ed in particolare dei giovani che abitano questa terra. Si cercherà di creare uno spazio di dibattito accogliente per tutt* con modalità di dialogo creative, interattive ed inclusive”.

Coordinamento Giovani No Ponte: “La Sicilia non offre nulla ai giovani”

“Messina è la città con l’età media più alta in Sicilia, e tra le più alte in Italia. Ciò è dovuto alla fuga di giovani dalla nostra città, più di sette ragazzi al giorno lasciano questo territorio. Questo deriva dal fatto che la Sicilia non riesce ad offrire nulla ai giovani. Non si investe sulla cultura, sull’educazione, sulla salvaguardia dell’ambiente, sulle opportunità lavorative; mancano le infrastrutture basilari: il collegamento interno è fatto di binari fatiscenti e autostrade devastate, mentre scuole e università cadono a pezzi”.

“Cosa pensa di fare di fare il governo Meloni in merito? Riportare in vita il progetto del Ponte sullo Stretto. Mentre al sud manca l’acqua e il territorio è martoriato da incendi e siccità Salvini decide di abbattere centinaia di case, di sfrattare migliaia di persone per trasformare Messina e Reggio in un cantiere a cielo aperto. Sappiamo bene che il Ponte non è altro che una truffa che porterà solo inquinamento e devastazione all’ecosistema dello Stretto, cancellando così ogni speranza per noi giovani di costruire la nostra vita qui”

Coordinamento Giovani No Ponte: “far sentire la nostra voce”

“Per questo è nato il Coordinamento “Giovani No Ponte”, per far sentire la nostra voce, nonostante l’attuale governo preferirebbe il contrario. Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare al nostro primo incontro, alle 18 di Sabato 15 Giugno a Piazza dell’Aria in via Garibaldi, dove presenteremo il Coordinamento e insieme ci confronteremo sulle tematiche del Ponte, sulle necessità della nostra città e della nostra generazione”.

“Quei 13 miliardi del Ponte devono essere investiti nelle infrastrutture veramente utili, nella sanità, nella salvaguardia dell’ambiente e nel diritto allo studio, e Sabato rifletteremo insieme su come farlo, dividendoci in gruppi di discussione e proponendo le idee scaturite dal dibattito in Piazza”.

