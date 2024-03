Ponte sullo Stretto, Schifani: “Sicilia parte civile contro chi ostacola l’opera”

Secondo il governatore la Regione non ha più tempo da perdere

I no al Ponte sullo Stretto perseverano e contro di loro il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato l’importanza di non creare impedimenti ad opere necessarie per la crescita e lo sviluppo: “La levata di scudi della sinistra contro il Ponte di Messina è l’emblema di quel fronte del ‘no’ ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo sviluppo“, ha affermato Schifani.

Ponte sullo Stretto, Schifani: “La Sicilia non ha più tempo da perdere”

“Il mio governo è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica: siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera. La Sicilia e l’Italia tutta non hanno più tempo da perdere“, conclude Schifani.

