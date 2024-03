No al Ponte sullo Stretto: domenica a Messina la conferenza di Bonelli e Fratoianni

Il progetto è già oggetto di indagine della Procura

L’impegno di Alleanza Verdi Sinistra per la giustizia ambientale e sociale prosegue domenica 10 marzo 2024 a Messina per ribadire il no al Ponte sullo Stretto. Alle ore 11 di domenica mattina si terrà una conferenza stampa, con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in via Circuito Complesso Cariddi, Torre Faro a Messina, insieme a comitati ed associazioni che da anni lottano contro un progetto infrastrutturale inutile, un enorme spreco di risorse pubbliche La diretta webtv sarà trasmessa sulle pagine Facebook di Europa Ve4de-Verdi, Sinistra Italiana e sul sito verdisinistra.it.

No al Ponte sullo Stretto, la conferenza dopo l’esposto

Il progetto del Ponte sullo Stretto è già oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica dopo che le forze politiche di centrosinistra, tra cui anche Bonelli e Fratoianni, hanno presentato un esposto in cui viene messa in dubbio la regolarità di tutte le procedure che entro il 2032 dovrebbero condurre al completamento dei lavori.

