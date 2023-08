Porta a spasso il cane nonostante fosse ai domiciliari: arrestato catanese

Un pregiudicato di 33 anni è stato arrestato per aver violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Villasmundo hanno arrestato un pregiudicato 33enne catanese per aver più volte violato le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto presso la frazione melillese per aver commesso una serie di rapine nella provincia di Bologna.

Passeggiava in paese con il cane e il figlio minorenne



L’uomo, infatti, veniva più volte sorpreso dai militari dell’Arma mentre, tranquillamente, passeggiava per le vie cittadine con il cane di famiglia e con in braccio il figlio minorenne.

In una occasione prima di allontanarsi da casa aveva comunicato falsamente alla Centrale Operativa della Compagnia di Augusta di essere rientrato da lavoro, ma in realtà i Carabinieri lo hanno sorpreso in giro senza giustificazione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Cavadonna come disposto dalla Corte di Appello di Bologna.