Porto Empedocle, malvivente scippa anziana in pieno centro e si dà alla fuga

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che si sono messe sulle tracce del malvivente.

La sorprende alle spalle per strapparle con forza la borsa e poi fuggire a piedi. Con la più classica delle manovre, un rapinatore, oggi 4 giugno 2023, ha sorpreso un’anziana signora a Porto Empedocle (Ag). Lo scippo a pochi passi da via Roma, nel cuor della città vecchia verso le 11.30.

Senza gravi conseguenze

Nonostante il rischio di finire sul selciato, per fortuna la donna non ha riportato gravi conseguenze se non tanto spavento. Solerti i soccorsi di alcuni commercianti, mentre il rapinatore si dileguava per le vie della città a piedi e con il maltolto. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che si sono messe sulle tracce del malvivente.