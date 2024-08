Poste Italiane torna ad assumere in Sicilia: tutti i profili ricercati e come candidarsi

Opportunità di lavoro in Poste Italiane anche in Sicilia: l'azienda è alla ricerca di nuovo personale negli uffici territoriali sull'Isola

Nuove opportunità di lavoro in Poste Italiane anche in Sicilia. L’azienda è alla ricerca di nuovo personale da assumere negli uffici territoriali presenti nell’Isola. Di seguito i dettagli sulle figure professionali, requisiti, scadenze e come fare per candidarsi.

Consulenti finanziari

Tra le posizioni aperte che interessano anche la Sicilia c’è quella di consulenti finanziari. Poste sta sviluppando un nuovo modello di servizio commerciale che porterà ad una trasformazione degli uffici postali e per questo l’azienda sta rafforzando la sua rete di consulenti finanziari, presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso iniziative di selezione dedicata. Selezioni in corso in circa una cinquantina di province italiane, fra cui c’è Messina. Tra i requisiti, i potenziali candidati devono essere laureati o laureandi (magistrale/triennale) interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti. Per questo costituiscono requisiti preferenziali, il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento, così pure, delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD). L’azienda offre un inserimento con contratto full time e tipologia differenziata sulla base dell’esperienza maturata. Gli interessati possono inviare le proprie candidature, esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web di Poste Italiane nel portale dedicato alle ricerche di lavoro. I candidati che corrispondono al profilo cercato saranno contattati, in relazione alle specifiche necessità aziendali, a mezzo mail (verificare anche nella cartella spam) per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’Azienda e dell’opportunità professionale. Per candidarsi c’è tempo fino all’1 settembre.

Portalettere



Poste Italiane ha riaperto i termini per assumere portalettere, più comunemente chiamati postini. La ricerca è su tutto il territorio nazionale e i selezionati saranno assunti nelle varie sedi in base alle necessità aziendali. Tra i requisiti sono richiesti il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali; Non sono richieste conoscenze ed esperienze specifiche. Si offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. La Regione/Le Province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. I candidati possono indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Gli interessati possono candidarsi online sul sito web di Poste Italiane entro il 20 agosto. Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno una mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione al presente annuncio, da parte di “no-reply@test-toolkit.nl” , per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Si consiglia di verificare anche nella cartella spam. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI