Italferr assume anche in Sicilia: lavoro per assistenti ai lavori – Opere Civili

Lavoro a tempo indeterminato in diverse città, comprese Catania e Palermo: ecco l'annuncio della società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Italferr assume anche in Sicilia: la società – appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato – è alla ricerca di Assistenti Lavori Opere Civili per diverse sedi.

Ecco tutti i requisiti e le modalità di candidatura per quest’offerta.

Italferr, lavoro per Assistenti Lavori Opere Civili

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistente Lavori Opere Civili per Italferr S.p.A. da assumere a tempo indeterminato per la sedi di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona e Palermo.​

Le figure dovranno occuparsi di:

Controllare i lavori in fase realizzativa;

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di verifica di tutti gli adempimenti di legge in materia di lavori pubblici applicabili all’appalto;

Supportare il Direttore Lavori nel coordinamento attività personale assegnato e nelle interlocuzioni con l’appaltatore;

Predisporre la documentazione formale e contabile, assicurando la raccolta, la classificazione, l’archiviazione della documentazione di commessa;

Verificare l’avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza, sulla base del programma lavori di riferimento e in coerenza con le prescrizioni contrattuali;

Vigilare sulla sicurezza in cantiere secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente;

Verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali del sistema qualità e del Sistema di Gestione Ambientale da parte dell’Appaltatore /Esecutore;

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di istruzione delle riserve e varianti, sospensioni e relative riprese dei lavori per cause di forza maggiore, proroghe richieste da Appaltatore, modifiche e proposte di risoluzione non conformità e risoluzione;

Se necessario, previa verifica/aggiornamento formazione specifica, assumere incarico di CSE negli Appalti Lavori ricadenti nel campo di applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza.

Requisiti

Per candidarsi all’offerta di lavoro di Italferr per aspiranti Assistenti ai Lavori bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

Esperienza pregressa di almeno un anno, in cantieri nell’ambito della realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali, in ruoli analoghi;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Team system CPM (ex STR Vision CPM) e di software BIM come Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360;

Conoscenza base della lingua inglese;

Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale;

Costituiscono titoli preferenziali:

aver maturato esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della Direzione Lavori o Supervisione Lavori;

iscrizione all’albo professionale;

abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08 (corso di 120 h);

conoscenza e utilizzo di piattaforme digitali di collaborazione e software BIM.

Come candidarsi

Per candidarsi a un lavoro in Ferrovie dello Stato / Italferr, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale, all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/carriere/lavorare-con-noi.html. Poi si ricerca l’annuncio di proprio interesse in “posizioni aperte” e si inoltra la candidatura entro i tempi previsti. Per una candidatura spontanea, gli aspiranti dipendenti di Ferrovie dello Stato possono creare un profilo sul sito di recruiting della società e compilare l’apposito form online. C’è tempo fino al 30 agosto 2024.

Di seguito un articolo con le altre offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato di agosto 2024.

Immagine di repertorio