Rete Ferroviaria Italiana (RFI) cerca neolaureati e laureandi in Ingegneria: l’offerta di lavoro

Diverse le posizioni aperte per la sede centrale di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Ferrovie dello Stato): ecco i dettagli.

Importante opportunità di lavoro per neolaureati e laureandi in Ingegneria con Rete Ferroviaria Italia (RFI, gruppo Ferrovie dello Stato): si propone un potenziale contratto a tempo indeterminato.

Ecco tutti i requisiti e le istruzioni per candidarsi.

Offerta di lavoro per neolaureati e laureandi in Ingegneria in RFI

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca giovani laureati e laureandi da assumere per la sede di Roma a diretto contatto con la Direzione Operativa Infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana. I candidati scelti potranno essere inseriti in programmi di manutenzione e pianificazione nei seguenti ambiti:

Armamento

Controllo e controllo segnalamento

Ingegneria di manutenzione

Opere civili

Trazione elettrica – SSE e telecomunicazioni

AMIS (gestione della certificazione dei prodotti e delle applicazioni ferroviarie)

Queste le posizioni aperte con RFI per laureandi e laureati in Ingegneria Infrastrutture, da inserire come figure Junior:

Specialista contrattualistica

Project Engineer

Ingegnere di manutenzione

Ingegnere tecnologie GSM-R/laP

Ingegnere Opere Civili

Requisiti

Per accedere all’offerta di lavoro di RFI per laureandi e neolaureati in Ingegneria, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in ambito ingegneristico conseguita da massimo un anno o da conseguire entro dicembre 2024;

Conoscenza della lingua inglese a livello B1.

Come candidarsi

I candidati dovranno fare domanda online entro l’1 settembre 2024 tramite la sezione “Lavora con noi” del gruppo Ferrovie dello Stato, disponibile al seguente indirizzo: https://fscareers.gruppofs.it/.

