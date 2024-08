Poste Italiane assume, le offerte di lavoro di agosto 2024

Dal portalettere alla vasta offerta disponibile come consulente finanziario. Inoltre, è possibile svolgere delle mansioni anche come Project e Construction Engineers e molto altro ancora.

Portalettere

Tra le offerte di lavoro disponibili in Poste Italiane per il mese di agosto 2024, c’è quella del porta lettere.

Requisiti

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Project & Construction Engineers

Tra le offerte di lavoro disponibili in Poste Italiane per il mese di agosto 2024, c’è quella del Project & Construction Engineers. Si ricercano dei professionisti laureati in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale, amanti delle sfide e pronti a mettersi in gioco contribuendo con la loro esperienza e creatività ad un progetto di rilevante impatto per l’Azienda e il Sistema Paese.

Le sedi di lavoro disponibili, invece, sono Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna.

Opportunità al TGPoste di Poste Italiane

Tra le offerte di lavoro disponibili in Poste Italiane per il mese di agosto 2024, c’è quella del nuovo TG Poste. Cosa si ricerca? Laureati triennali o magistrali fino a 30 anni che negli ultimi 12 mesi abbiano pubblicato almeno 10 contenuti giornalistici da autocertificare all’interno del proprio curriculum. I candidati devono essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti come Pubblicisti o Professionisti o a Scuole di Giornalismo riconosciute dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Figure di Front End / Schalterangestellte

Tra le offerte di lavoro disponibili in Poste Italiane per il mese di agosto 2024, c’è quella delle Figure di Front End. Queste, sono richieste nella Provincia di Bolzano e sono quindi da inserire presso i suoi uffici postali con contratto a tempo indeterminato.

Il front end presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Requisiti

diploma di scuola superiore

patentino di bilinguismo (livello minimo richiesto B1)

Per accedere alla selezione, occorre aderire all’annuncio allegando:

Copia del patentino di bilinguismo

Copia dell’attestato di appartenenza linguistica

Consulenti finanziari

Tra le offerte di lavoro disponibili in Poste Italiane per il mese di agosto 2024, c’è quella del consulente finanziario. In questo caso, si ricercano laureati o laureandi (magistrale/triennale) interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti

Costituiscono requisiti preferenziali:

possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento;

conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

La ricerca è attiva nelle Province di seguito indicate:

Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Lecce, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Salerno, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza.

Consulenti Finanziari a Bolzano

Tra le offerte di lavoro disponibili in Poste Italiane per il mese di agosto 2024, c’è quella del consulente finanziario a Bolzano. Poste Italiane, infatti, sta sviluppando un nuovo modello di servizio commerciale che porterà ad una trasformazione degli uffici postali da spazi prevalentemente dedicati alle transazioni a luoghi relazionali, focalizzati sulla costruzione e il mantenimento di solide relazioni con i clienti. Per questo stiamo rafforzando la nostra rete di consulenti finanziari, presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso iniziative di selezione dedicata.

Chi cerca Poste Italiene per questo lavoro:

Laureati o laureandi (magistrale/triennale) interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti

(magistrale/triennale) interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti Patentino di bilinguismo

Costituiscono requisiti preferenziali