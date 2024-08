Ferrovie dello Stato, offerte di lavoro e assunzioni ad agosto 2024: posizioni aperte

Posizioni sia per figure Junior che Senior, sia per neolaureati che per figure esperte. Ecco tutte le opportunità con il gruppo FS.

Ferrovie dello Stato assume anche ad agosto 2024: ecco le posizioni aperte e le offerte di lavoro attivate dal gruppo, le sedi e la procedura per candidarsi.

Ferrovie dello Stato, lavora con noi: posizioni aperte agosto 2024

Specialisti in cyber security senior e junior da inserire in RFI , sede di Roma, con i seguenti ruoli: Cyber Security Analyst, Cyber Security Incident Responder, Cyber Security Technology & Integration Specialist, Cyber Security Threat Analyst, Cyber Security Vulnerability Manager, Security System architect, Security Application Engineer, Security System Compliance Engineer, Security Design Lab Architect, Technical Security Engineer, Security Engineer, Cyber Security Risk & Compliance Specialist, Cyber Security Project/Program Manager. Basta il diploma (anche se è preferibile una laurea o un Master di specializzazione in sicurezza informatica) e c’è tempo per fare domanda fino al 2 settembre 2024.

da inserire in , sede di Roma, con i seguenti ruoli: Cyber Security Analyst, Cyber Security Incident Responder, Cyber Security Technology & Integration Specialist, Cyber Security Threat Analyst, Cyber Security Vulnerability Manager, Security System architect, Security Application Engineer, Security System Compliance Engineer, Security Design Lab Architect, Technical Security Engineer, Security Engineer, Cyber Security Risk & Compliance Specialist, Cyber Security Project/Program Manager. Basta il diploma (anche se è preferibile una laurea o un Master di specializzazione in sicurezza informatica) e c’è tempo per fare domanda fino al 2 settembre 2024. Ispettori per la sicurezza delle strutture per le sedi di Ancona, Firenze e Torino di RFI . Serve una laurea magistrale in ingegneria civile e ambientale, ingegneria edile o architettura. Per candidarsi a questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato c’è tempo fino all’8 settembre 2024.

per le sedi di Ancona, Firenze e Torino di . Serve una laurea magistrale in ingegneria civile e ambientale, ingegneria edile o architettura. Per candidarsi a questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato c’è tempo fino all’8 settembre 2024. Neolaureati in Ingegneria per RFI. Di seguito un articolo di approfondimento su questa offerta di lavoro.

Tecnici polifunzionali treno per Milano, Bologna, Torino, Verona. Basta il diploma. Per questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato c’è tempo per candidarsi fino al 20 agosto 2024.

per Milano, Bologna, Torino, Verona. Basta il diploma. Per questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato c’è tempo per candidarsi fino al 20 agosto 2024. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettisti Gallerie per la sede di Roma di Italferr S.p.A. Il termine ultimo per fare domanda è il 20 agosto 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Progettista Ventilazione per Italferr S.p.A. (Roma) per il progetto “Pape Tunnel and Underground Stations (PTUS)” della Ontario Line in Canada. Serve una laurea magistrale come Ingegnere e un’esperienza di almeno 7 anni sul campo. L’offerta è valida fino al 20 agosto 2024.

per Italferr S.p.A. (Roma) per il progetto “Pape Tunnel and Underground Stations (PTUS)” della Ontario Line in Canada. Serve una laurea magistrale come Ingegnere e un’esperienza di almeno 7 anni sul campo. L’offerta è valida fino al 20 agosto 2024. Addetti alle rampe di carico e scarico per Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. – Polo Logistica diplomati. Posizione aperta, domande fino al 13 agosto 2024. Ferrovie dello Stato offre un lavoro con RAL pari a 21.323,40 euro, più i benefit.

per Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. – Polo Logistica diplomati. Posizione aperta, domande fino al 13 agosto 2024. Ferrovie dello Stato offre un lavoro con RAL pari a 21.323,40 euro, più i benefit. Progettista tracciati per Italferr (Roma) per laureati in Ingegneria Civile o Ingegneria dei trasporti. Per candidarsi c’è tempo fino al 13/08/2024.

per Italferr (Roma) per laureati in Ingegneria Civile o Ingegneria dei trasporti. Per candidarsi c’è tempo fino al 13/08/2024. Gestore Manutenzione Impianti Industriali Junior e Progettisti del Materiale Rotabile Junior per Trenitalia S.p.A (sede di Firenze). Candidature aperte fino al 5 settembre 2024 (gestore manutenzione) e al 9 settembre 2024 (progettisti).

Progettista Impianti Industriali e Opere Civili (figura Senior, almeno 5 anni di esperienza) per Trenitalia. Domande aperte fino al 9/9/2024.

(figura Senior, almeno 5 anni di esperienza) per Trenitalia. Domande aperte fino al 9/9/2024. Neolaureati da inserire nel ruolo di Addetto allo Sviluppo e Servizi a Mercato in Busitalia Sita Nord, sede di Firenze. Domande fino al 29 agosto 2024.

in Busitalia Sita Nord, sede di Firenze. Domande fino al 29 agosto 2024. Progettista orari Junior : offerta di Ferrovie dello Stato (Trenitalia, sede di Roma) per neolaureati. Domande fino al 29 agosto.

: offerta di Ferrovie dello Stato (Trenitalia, sede di Roma) per neolaureati. Domande fino al 29 agosto. Esperti Gestione Contratti : il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca figure per RFI su tutto il territorio italiano, in particolare per la sede di Roma. Basta il diploma, anche se tra i requisiti preferenziali rientra la laurea in Ingegneria, Giurisprudenza o Economia. Scadenza: 8 settembre 2024.

: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca figure per su tutto il territorio italiano, in particolare per la sede di Roma. Basta il diploma, anche se tra i requisiti preferenziali rientra la laurea in Ingegneria, Giurisprudenza o Economia. Scadenza: 8 settembre 2024. Progettisti Impianti Tecnologici per RFI (sede di Roma), offerta di lavoro del Gruppo di Ferrovie dello Stato per laureati in ingegneria. Scadenza: 8 settembre 2024.

per RFI (sede di Roma), offerta di lavoro del Gruppo di Ferrovie dello Stato per laureati in ingegneria. Scadenza: 8 settembre 2024. Assistente Lavori Opere Civili per Italferr S.p.A. per la sedi di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona e Palermo.​ Scadenza 30 agosto 2024.

per Italferr S.p.A. per la sedi di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona e Palermo.​ Scadenza 30 agosto 2024. Specialista Fiscale per Italferr (Roma) per commercialisti abilitati. Scadenza: 23/08/2024.

per Italferr (Roma) per commercialisti abilitati. Scadenza: 23/08/2024. Progettista Strutture per Italferr S.p.A. (sede di Roma) per il progetto NEOM Southconnector a Tabuk, Arabia Saudita. Domande fino al 23 agosto.

per Italferr S.p.A. (sede di Roma) per il progetto NEOM Southconnector a Tabuk, Arabia Saudita. Domande fino al 23 agosto. Impiegati Tecnici – progettisti termotecnici (Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l. – Polo Logistica, sede di Udine) con laurea magistrale in Ingegneria energetica, industriale, civile, edile, ambientale, meccanica o similari. Scadenza di questa offerta di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato fissata al 5 agosto 2024.

(Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l. – Polo Logistica, sede di Udine) con laurea magistrale in Ingegneria energetica, industriale, civile, edile, ambientale, meccanica o similari. Scadenza di questa offerta di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato fissata al 5 agosto 2024. Esperti tecnici – certificazione ferroviaria – sottosistema segnalamento ferroviario (7 posti per Italcertifer, sedi di Roma e Firenze). Scadenza: 26 agosto 2024.

– certificazione ferroviaria – sottosistema segnalamento ferroviario (7 posti per Italcertifer, sedi di Roma e Firenze). Scadenza: 26 agosto 2024. Project Engineer per Italferr (Sedi di Milano, Bologna e Napoli). Scadenza al 7/08/2024.

per Italferr (Sedi di Milano, Bologna e Napoli). Scadenza al 7/08/2024. Addetti Programmazione e Controllo Manutenzione (PCM) da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal– Polo Logistica, sede di Udine. Domande entro il 5 agosto.

(PCM) da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal– Polo Logistica, sede di Udine. Domande entro il 5 agosto. Capo Tecnico Commessa – Impianti di Segnalamento da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica di Genova. Domande entro il 5 agosto 2024.

– Impianti di Segnalamento da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica di Genova. Domande entro il 5 agosto 2024. Il Gruppo FS ricerca Capi Squadra – Impianti di Segnalamento da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica nell’ambito delle attività di manutenzione ed armamento ferroviario in tutta Italia. Per questa offerta di lavoro c’è tempo per candidarsi fino al giorno 5 agosto 2024.

da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica nell’ambito delle attività di manutenzione ed armamento ferroviario in tutta Italia. Per questa offerta di lavoro c’è tempo per candidarsi fino al giorno 5 agosto 2024. Previste anche assunzioni nel ruolo di Operai – Impianti di Segnalamento in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica in tutta Italia. Scadenza: 5 agosto 2024.

in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica in tutta Italia. Scadenza: 5 agosto 2024. Capi Tecnici Commessa per Mercitalia con diploma di scuola superiore da geometra. Domande entro il 5 agosto 2024.

per Mercitalia con diploma di scuola superiore da geometra. Domande entro il 5 agosto 2024. Addetto Ufficio SIGS da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica a Genova. Scadenza per questa offerta di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato: 5 agosto 2024.

da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal – Polo Logistica a Genova. Scadenza per questa offerta di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato: 5 agosto 2024. Il Gruppo FS ricerca giovani neolaureati in ambito STEM per ricoprire il ruolo di Junior Architect IT da inserire in FSTechnology sulla sede di Roma. Candidature entro il 28 agosto 2024.

da inserire in FSTechnology sulla sede di Roma. Candidature entro il 28 agosto 2024. Specialista Gestione Contratti (Mercato Estero) per la sede di Roma di Italferr. Data ultima per le candidature: 23/08/2024.

(Mercato Estero) per la sede di Roma di Italferr. Data ultima per le candidature: 23/08/2024. Progettista Geotecnico per Italferr (Roma), domande entro il 23 agosto.

per Italferr (Roma), domande entro il 23 agosto. Specialista Formazione (lavoro nel settore Risorse Umane del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane): domande entro il 31 agosto 2024.

(lavoro nel settore Risorse Umane del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane): domande entro il 31 agosto 2024. Auditor esperto per la sede di Roma di Ferrovie dello Stato, candidature entro il 30 agosto.

per la sede di Roma di Ferrovie dello Stato, candidature entro il 30 agosto. FS assume Specialista Contabile – con laurea in ambito economico – da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l. per la sede di Bari. Domande entro il 12 agosto.

– con laurea in ambito economico – da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l. per la sede di Bari. Domande entro il 12 agosto. Addetti Processi di ingegneria e manutenzione per Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l. (sede a Bari) con diploma. Domande entro il 12/08/2024.

per Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l. (sede a Bari) con diploma. Domande entro il 12/08/2024. Addetto Sistemi di Gestione per Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l. (sede a Bari). Scadenza al 12 agosto.

per Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l. (sede a Bari). Scadenza al 12 agosto. Field Engineer per Italferr S.p.A. (sedi di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Verona). Domande entro il 16/08/2024.

per Italferr S.p.A. (sedi di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Verona). Domande entro il 16/08/2024. Trenitalia S.p.A. – Bolzano ricerca un Capo Tecnico Rotabili e Macchinisti (in apprendistato). Basta il diploma. Candidature entro il 09.09.2024.

e (in apprendistato). Basta il diploma. Candidature entro il 09.09.2024. RFI seleziona Direttori dei Lavori in varie sedi in tutta Italia. Per questa offerta di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato c’è tempo fino all’1 settembre per inviare la candidatura.

in varie sedi in tutta Italia. Per questa offerta di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato c’è tempo fino all’1 settembre per inviare la candidatura. Project Engineer per RFI (sedi di: Roma, Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna). C’è tempo fino all’1 settembre per le candidature.

per RFI (sedi di: Roma, Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna). C’è tempo fino all’1 settembre per le candidature. Project Planner per RFI, varie sedi. Candidature entro l’1 settembre.

Maggiori info e aggiornamenti sui requisiti

Queste sono le principali offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato per il mese di agosto 2024. L’elenco è in costante aggiornamento e per avere maggiori informazioni e rimanere al passo con gli annunci basta seguire la sezione “Lavora con noi” del gruppo FS. Ciascun annuncio è corredato di una lista completa di requisiti e su informazioni utili su stipendi, condizioni contrattuali e benefit.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come fare domanda

Per candidarsi a un lavoro in Ferrovie dello Stato, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale, all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/carriere/lavorare-con-noi.html. Poi si ricerca l’annuncio di proprio interesse e si inoltra la candidatura entro i tempi previsti. Per una candidatura spontanea, gli aspiranti dipendenti di Ferrovie dello Stato possono creare un profilo sul sito di recruiting della società e compilare l’apposito form online.