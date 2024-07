Diplomi più richiesti per lavorare subito: tutto quello che c’è da sapere

Il mercato può presentare dei dati curiosi secondo cui certi diplomi creano più occupazioni di una laurea

Il mercato del lavoro diventa sempre più controverso con il trascorrere degli anni e spesso anche per coloro che hanno una laurea trovare un impiego può rivelarsi più impegnativo del previsto. Tuttavia ci sono anche delle dinamiche con c’è una elevata richiesta di lavoro per determinati tipi di diplomi. Secondo gli ultimi dati Istat il 63% delle persone con età compresa tra 25 e 64 anni nel nostro Paese ha almeno un titolo di studio secondario superiore (diploma) e, di questi, il 56,5% dei diplomati under 35 in Italia ha trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo di studio.

I dati si riferiscono al 2022, ma sono stati pubblicati a fine 2023 e ad oggi sono l’ultima rilevazione ISTAT disponibile. Secondo il più recente report INDIRE del 22 marzo 2024, secondo cui l’87% dei diplomati dei percorsi di ITS Academy (pari a 6.121) risulta occupato a un anno dal diploma. Di questi il 93,8% (pari a 5.744) ha trovato un lavoro coerente con il percorso di studi svolto.

I diplomi più richiesti per trovare lavoro, quali sono

Secondo i dati degli ultimi bollettini mensili Excelsior relativi ai primi 3 mesi del 2024, per le assunzioni di gennaio, febbraio e marzo 2024, i titoli di studio più richiesti, nel 32% – 34% dei casi, sono stati quelli di tipo tecnico professionale. I diplomi più richiesti in Italia nei primi 3 mesi del 2024, secondo i medesimi dati riguardano i seguenti ambiti:

amministrazione, finanza e marketing;

turismo, enogastronomia e ospitalità;

meccanica, meccatronica ed energia;

socio sanitario;

trasporti e logistica.

Le qualifiche professionali più richieste invece per le assunzioni nei primi mesi del 2024 sono state quelle relative a:

ristorazione;

meccanica;

logistica;

vendita;

edilizia.

Un dato interessante, inoltre è che nell’ultimo mese il possesso della licenza media, del diploma di scuola secondaria o della qualifica professionale superano la laurea come titolo di studio per le assunzioni a marzo 2024. Sono, cioè, tra i più richiesti.

