Lavori per neodiplomati, quali sono i più pagati e richiesti: ecco le opportunità da non perdere

Dal settore informatico a quello economico, dai concorsi alla scuola: ecco tutte le prospettive di carriera possibili anche per diplomati.

Esistono molti lavori per neodiplomati, ben pagati e che permettono di avviare una carriera soddisfacente anche senza laurea o durante gli studi universitari.

Ecco alcune idee per chi ha appena concluso la maturità ed è alla ricerca del primo impiego.

Lavori per neodiplomati, quali sono i più pagati e richiesti?

Ecco una lista di lavori interessanti da considerare se si è neodiplomati:

Tecnico informatico : non serve per forza una laurea per iniziare a lavorare e – ottenuto il diploma in campo informatico e messi da parte un po’ di esperienza e magari con qualche certificazione riconosciuta – è possibile avviare dai 18 anni una carriera nel mondo dell’informatica. Lo stipendio medio annuo per un entry-level è di circa 20mila euro, ma può superare anche i 30mila per una figura esperta.

: non serve per forza una laurea per iniziare a lavorare e – ottenuto il diploma in campo informatico e messi da parte un po’ di esperienza e magari con qualche certificazione riconosciuta – è possibile avviare dai 18 anni una carriera nel mondo dell’informatica. Lo stipendio medio annuo per un entry-level è di circa 20mila euro, ma può superare anche i 30mila per una figura esperta. Operatore data entry : un lavoro ben pagato (circa 21mila euro annui per una posizione entry-level e fino a 54mila euro per gli esperti) e che anche i neodiplomati – magari con indirizzo informatico o amministrativo – possono svolgere.

: un lavoro ben pagato (circa 21mila euro annui per una posizione entry-level e fino a 54mila euro per gli esperti) e che anche i neodiplomati – magari con indirizzo informatico o amministrativo – possono svolgere. Poste Italiane , Ferrovie dello Stato e trasporti : per alcune professioni in Poste – come il portalettere o l’addetto allo smistamento – bastano un diploma e una patente di guida. Spesso non si richiede particolare esperienza, quindi un lavoro con Poste Italiane – oltre a essere un ottimo punto sul CV – è anche un buon inizio per neodiplomati. Anche Ferrovie dello Stato per alcune posizioni (come autisti, macchinisti e altre) assume diplomati e il settore trasporti – da nord a sud – offre interessanti opportunità per chi ha una patente di guida attiva ed è disposto a formarsi in questo campo.

, e : per alcune professioni in Poste – come il portalettere o l’addetto allo smistamento – bastano un diploma e una patente di guida. Spesso non si richiede particolare esperienza, quindi un lavoro con Poste Italiane – oltre a essere un ottimo punto sul CV – è anche un buon inizio per neodiplomati. Anche Ferrovie dello Stato per alcune posizioni (come autisti, macchinisti e altre) assume diplomati e il settore trasporti – da nord a sud – offre interessanti opportunità per chi ha una patente di guida attiva ed è disposto a formarsi in questo campo. Banche e assicurazioni : le banche e le agenzie di assicurazioni – anche quelle più grandi – assumono spesso neodiplomati per includerli in un percorso di formazione nel campo della ragioneria, dell’economia e della consulenza finanziaria.

: le banche e le agenzie di assicurazioni – anche quelle più grandi – assumono spesso neodiplomati per includerli in un percorso di formazione nel campo della ragioneria, dell’economia e della consulenza finanziaria. Lavori nel mondo economico-digitale : i neodiplomati possono aspirare a molti lavori nel campo del digitale e dell’e-commerce. E possono farlo anche prima o senza ottenere una laurea. Tra i mestieri più pagati e con prospettive di carriera ci sono: social media manager, Digital Marketing Specialist (anche se è preferibile una laurea), grafico, addetto alle vendite e al settore e-commerce.

: i neodiplomati possono aspirare a molti lavori nel campo del digitale e dell’e-commerce. E possono farlo anche prima o senza ottenere una laurea. Tra i mestieri più pagati e con prospettive di carriera ci sono: social media manager, Digital Marketing Specialist (anche se è preferibile una laurea), grafico, addetto alle vendite e al settore e-commerce. Settore vendite e logistica : Anche grandi aziende assumono neodiplomati e offrono opportunità di apprendistato nel campo vendite e logistica. Spesso i contratti di apprendistato diventano a tempo indeterminato. Ci sono, però, anche interessanti opportunità di stage che – seppur brevi e non ben retribuite – possono essere un punto d’inizio ottimo per una carriera nei due settori.

: Anche grandi aziende assumono neodiplomati e offrono opportunità di apprendistato nel campo vendite e logistica. Spesso i contratti di apprendistato diventano a tempo indeterminato. Ci sono, però, anche interessanti opportunità di stage che – seppur brevi e non ben retribuite – possono essere un punto d’inizio ottimo per una carriera nei due settori. Customer Service: uno specialista nell’assistenza clienti può guadagnare fino a 22mila euro in una posizione entry-level. Con maggiore esperienza, lo stipendio annuo può arrivare anche a 30mila euro.

I diplomi professionalizzanti

Vuoi pensare alla carriera subito dopo il diploma di scuola superiore? I neodiplomati con alcune tipologie di diploma hanno già potenzialmente un mestiere in mano e possono sperare in un apprendistato o un contratto di lavoro con importanti opportunità di crescita. Ecco alcuni esempi:

Diploma alberghiero per aspiranti addetti al settore ristorazione e ricevimenti;

per aspiranti addetti al settore ristorazione e ricevimenti; Diploma informatico

Diploma in ragioneria , con ottime prospettive di inserimento in campo amministrativo-economico;

, con ottime prospettive di inserimento in campo amministrativo-economico; Diploma in campo amministrativo, finanziario e marketing

Diploma in campo turistico

Tra i diplomi che permettono di accedere a lavori ben pagati e molto ricercati ci sono anche quelli in ambito meccanico-idraulico e agrario, ma anche quelli per aspiranti artigiani e operatori del sistema moda.

Lavori per neodiplomati più pagati, i concorsi

Tra i lavori più pagati per neodiplomati ci sono quelli nella pubblica amministrazione e nel settore pubblico. Sì, chi ha appena raggiunto il traguardo della maturità può partecipare e avere interessanti opportunità (spesso a tempo indeterminato) anche senza laurea o prima di completare gli studi universitari.

Tra i lavori più pagati e maggiori prospettive di carriera per neodiplomati ci sono quelli garantiti dal superamento dei concorsi militari, ad esempio. Anche per chi desidera un lavoro d’ufficio ci sono importanti opportunità: anche Enti come Inps e Agenzia delle Entrate, per esempio, assumono diplomati tramite concorso. Infine, c’è il mondo della scuola: anche i neodiplomati possono aspirare a un impiego nel settore attraverso le graduatorie ATA, anche se si tratta – naturalmente – di un percorso che richiede tempo e anche diverse certificazioni e aggiornamenti professionali.

Come rimanere aggiornati su opportunità e concorsi

Vuoi rimanere aggiornato sulle prospettive di lavoro per i neodiplomati? Ecco alcuni consigli:

Segui la Gazzetta dei Concorsi e il relativo portale del Ministero dell’Interno (Mininterno) per tutte le informazioni sui bandi di concorso attivi;

Verifica quali aziende offrono programmi di inserimento per neodiplomati e prova a fare domanda;

Non avere paura degli stage: permettono di prendere confidenza con il mestiere e – anche se faticosi – possono aprire numerose strade;

