Ferrovie dello Stato assume neolaureati STEM: ecco l’offerta di lavoro

Opportunità di lavoro a tempo indeterminato per giovani laureati. Ecco i dettagli e come candidarsi.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato assume giovani neolaureati in ambito STEM da inserire nel ruolo di Junior Architect IT per la sede di Roma di FSTechnology.

Si tratta di una delle offerte di lavoro a tempo indeterminato con il gruppo FS attiva tra luglio e agosto 2024.

Ferrovie dello Stato cerca neolaureati STEM, l’offerta di lavoro

FSTechnology S.p.A. è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dedicata alla tecnologia e all’innovazione. La società ricerca neolaureati in ambito STEM da assumere a tempo indeterminato come Junior Architect IT a Roma. Questa figura è responsabile delle seguenti attività:

verifica ed indirizzo dei disegni architetturali proposti verso gli standard e le strategie definite dal Gruppo FS;

presidio degli strumenti di Governance Architetturale al fine di gestire lo stato di obsolescenza delle architetture e monitorare i rischi associati;

supporto nelle attività di adozione delle strategie di integrazione architetturale definite;

supporto nelle attività di assessment volte alla verifica del rispetto degli standard architetturali;

supporto nelle attività di ottimizzazione del modello di governance Architetturale al fine di migliorare il livello di maturità della Governance IT attraverso progetti specifici.

Ferrovie dello Stato offre assunzione con CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, possibilità di smart working, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri benefit.

Requisiti

I neolaureati STEM – per lavorare con Ferrovie dello Stato in questa posizione – devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea triennale e/o magistrale in ambito STEM, preferibilmente ambito IT, conseguita da non oltre i 12 mesi

Ottima conoscenza ed utilizzo dei software di produttività personale (Suite Office365);

Conoscenza di base delle architetture IT e delle principali tecnologie di rete, sicurezza, e gestione dei dati;

Conoscenza delle metodologie di sviluppo software (ad es. Agile, Scrum);

Sarà considerato titolo preferenziale un’eventuale esperienza, anche tramite stage o progetti universitari, nel campo dell’architettura IT;

Livello di inglese a livello intermedio B1.

Come candidarsi

Per candidarsi a questa offerta di lavoro con il gruppo Ferrovie dello Stato c’è tempo fino al 28 agosto 2024. Bisogna recarsi sul sito https://fscareers.gruppofs.it/, selezionare l’annuncio di proprio interesse e cliccare su “candidati”, seguendo la procedura.

