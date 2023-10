Fondazione Albatros di Messina, consegnati i diplomi di Tecnico Superiore nell’ambito del Sistema Agroalimentare

La Fondazione ITS Academy Albatros di Messina, ha organizzato la cerimonia di consegna dei diplomi di Tecnico Superiore nell’ambito del Sistema Agroalimentare conseguiti dai corsisti degli avvisi 9 e 14 di Messina, delle sedi temporanee di Giarre (Catania) e di Patti (Messina).

Sono intervenuti, per la sede di Giarre (avvisi 9 e 14) la DS dell’alberghiero Giovanni Falcone di Giarre, Monica Insanguine, che ha consegnato i diplomi insieme al funzionario della Regione Sicilia dott. Siino, al prof. La Spina e al DSGA Alessandro Amante.

Per la sede di Patti (avviso 25) era presente la DS dell’Istituto superiore Borghese Faranda, Francesca Buda, mentre per la Messina (avvisi 9 e 14) ha partecipato la dirigente scolastica dell’alberghiero di Messina, Laura Tringali. Le due dirigenti scolastiche hanno consegnato le pergamene ai propri corsisti.

La cerimonia si è svolta nella sede dell’ITS Albatros, all’interno dell’Auditorium intitolato a Paolo Bitto, in un clima di viva partecipazione ed emozione.

La Presidente della Fondazione ITS Albatros, Antonella Sidoti, dopo il benvenuto a tutti gli ospiti, ha esordito con un sentito ringraziamento alla Regione Sicilia “per l’impegno profuso in questi mesi a sostegno della nostra Fondazione. Un grazie particolare alla Dirigente Generale, dott.ssa Segreto, al dott. Pinelli e al dott. Siino, che ha partecipato personalmente a questo evento”.

La Presidente Sidoti ha poi sottolineato come quasi la totalità dei diplomati sia già inserito nel mondo del lavoro e si è concentrata sul ruolo degli ITS che “colmano il gap dell’ offerta formativa, creando il ponte diretto tra formazione e mondo del lavoro. Se non collochiamo i nostri corsisti nelle aziende o non formiamo nuovi imprenditori abbiamo fallito l’obiettivo”.