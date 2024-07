Squalo avvistato nelle acque di Aci Castello? Ecco come stanno le cose

Diverse le segnalazioni riguardo la possibile presenza di uno squalo ad Aci Castello: ecco cosa ci ha detto la Capitaneria di Porto

Negli ultimi giorni, soprattutto sui social, sono impazzate voci e indiscrezioni riguardo l’avvistamento di uno squalo nelle acque del lido “Acquarius” ad Aci Castello. Diversi i commenti e le segnalazioni degli utenti, a suon di “E’ tutto vero, l’ho visto” in primis su Facebook, Instagram o TikTok.

La Capitaneria di Porto al QdS: “Nessuno squalo ad Aci Castello”

Ebbene, in realtà, non c’è mai stato nessuno squalo ad Aci Castello: trattasi, quindi, di una delle più classiche fake news. Per avere contezza di quanto stesse circolando, abbiamo contattato la Capitaneria di Porto di Catania, la quale ha negato ai nostri microfoni qualsiasi tipo di avvistamento al Lido Acquarius o in altre località marittime di competenza etnea. I bagnanti, dunque, possono continuare a immergersi serenamente in acqua in questa torrida estate 2024.

