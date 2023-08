“Squalo al porticciolo di Sant’Erasmo”, spettacolo a Palermo – VIDEO

Nuovo avvistamento di uno squalo in Sicilia: ecco il video e di che esemplare si tratta.

Spettacolo avvistamento di uno squalo del tipo verdesca al porticciolo di Sant’Erasmo a Palermo, ripreso in un video diventato virale in pochissimo tempo.

Il filmato risale alle prime ore di questa mattina, mercoledì 16 agosto.

Squalo avvistato al porticciolo di Sant’Erasmo di Palermo

Un bagnante della zona in mattinata si è trovato di fronte a un incredibile spettacolo e ha scritto sui social, ottenendo in pochissimo tempo una lunga serie di commenti.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una verdesca, il cui nome più comune è squalo azzurro, un pesce cartilagineo che generalmente abita in acque profonde in zone temperate e tropicali. Grazie alla sua capacità di resistere a temperature d’acqua anche fredde, la verdesca è in grado di migrare e di compiere lunghi viaggi.

Chi ha avvistato l’esemplare di squalo azzurro a Palermo avrebbe già richiesto l’intervento dei soccorsi per riportarlo al largo, così almeno si evince dai numerosi commenti al video su Facebook. Pare che, fortunatamente, si tratti di un esemplare non pericoloso. Squali simili sono stati avvistati diverse volte in Sicilia negli ultimi mesi: un caso, giusto a titolo d’esempio, è stato quello di Oliveri (ME) lo scorso giugno, che ha destato non poca preoccupazione tra i bagnanti.

Foto e video da Facebook – Luca Giampallaro