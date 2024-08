Turismo, finanza e marketing: i diplomi tecnici più richiesti nel 2024

Secondo quanto raccolto dai dati Istat relativi alla prima metà dell'anno, il 56,5% dei diplomati under 35 è riuscito a trovare un lavoro in Italia entro un anno dal conseguimento del titolo di studio.

Tra turismo, marketing e finanza, sono diversi i diplomi tecnici richiesti nel 2024. Ma quali sono quelli che – dati alla mano – hanno riscontrato maggior successo? Secondo quanto raccolto dai dati Istat relativi alla prima metà dell’anno, il 56,5% dei diplomati under 35 è riuscito a trovare un lavoro in Italia entro un anno dal conseguimento del titolo di studio.

Secondo quanto riportato da INDIRE, la percentuale sale all’87% nel 2024 per quanto riguarda i diplomati ITS Academy, con grande rilevanza per i diplomi di natura tecnica (assunte oltre 1.400.000 persone in diversi ambiti).

Diplomi tecnici più richiesti nel 2024: spiccano finanza e turismo

Secondo quanto raccolto dai dati Istat relativi alla prima metà dell’anno, il 56,5% dei diplomati under 35 è riuscito a trovare un lavoro in Italia entro un anno dal conseguimento del titolo di studio. Tra i diplomi tecnici più richiesti nel 2024 spiccano finanza e turismo, molto bene anche l’ambito socio sanitario e quello dei trasporti/logistica. Di seguito, la lista dei diplomi tecnici con più richiesta in questa prima parte dell’anno: