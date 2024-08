FOTO | Eolie, gli yatchs di Lorenzo Fertitta avvistati a largo di Vulcanello

Per il multimiliardario italo-americano proseguono le vacanze in Sicilia dopo la tappa di Cefalù di fine luglio, preceduta dalla partenza da Las Vegas.

Lolian e Hodor insieme alle Eolie: sono lo yatch e il vessel support del multimiliardario italo-americano Lorenzo Fertitta avvistati a largo di Vulcanello, nei pressi dell’Isola di Vulcano.

Per Fertitta proseguono le vacanze in Sicilia dopo la tappa di Cefalù di fine luglio, preceduta dalla partenza da Las Vegas.

Chi è Lorenzo Fertitta?

Lorenzo Fertitta è un imprenditore e dirigente d’azienda noto soprattutto per il suo ruolo nella crescita e sviluppo della Ultimate Fighting Championship (UFC), che è oggi è la più grande organizzazione di arti marziali miste (MMA) al mondo.

Fertitta ha co-fondato la Zuffa LLC insieme a suo fratello Frank Fertitta III e Dana White. Nel 2001, Zuffa ha acquistato l’UFC. Oltre al suo lavoro con l’UFC, Lorenzo Fertitta è coinvolto in altri settori con la Fertitta Capital, società di investimenti privata. La famiglia Fertitta è anche conosciuta per la gestione di Station Casinos, una catena di casinò e resort con sede a Las Vegas.

Lo yatch e il vessel support di Lorenzo Fertitta alle Eolie

Lorenzo Fertitta è anche noto per i suoi yacht di lusso, che questo 1° agosto sono entrambi alle Eolie. Lonian è lungo 87 metri e ha a bordo una piscina, un eliporto, e una piattaforma per sport acquatici. L’Hodor è lungo 66 metri ed è un support vessel progettato per accompagnare proprio la Lonian. È utilizzato per trasportare attrezzature, moto d’acqua, e anche un sottomarino, oltre a fornire supporto logistico. Hodor è dotato anche jet ski e un elicottero.